MILANO - Valverrde ci conta davvero. Leo Messi e Ousmane Dembelè sono tornati ad allenarsi ad allenarsi e puntano all'Inter, con il Barcellona che da ieri ha cominciato a preparare la sfida di domani sera al Camp Nou contro la Conte-band . Presenti, dunque, pure il capitano argentino e l'attaccante francese, che hanno svolto una seduta a parte con l'obiettivo di tornare almeno tra i convocati dopo aver saltato la vittoriosa trasferta di Getafe in Liga. Messi è reduce da un'elongazione all'adduttore sinistro rimediata martedì scorso contro il Villarreal. Piccolo fastidio muscolare anche per Dembelè, ma entrambe le situazioni non preoccupano Valverde. L'ultimo allenamento dei blaugrana prima della sfida di Champions sarà oggi pomeriggio, quando si capirà se i due giocatori saranno nuovamente a disposizione.

Messi-Inter? L'ultima nel 2010, quella del Magico Triplete interista targato Mou. E mentre Gagliardini si augura che «da avversario, Messi non ci sia», il rischio per i nerazzurri è di affrontare il Barcellona per la terza volta negli ultimi due anni senza il fuoriclasse argentino. La Pulce aveva infatti saltato le due partite del girone della scorsa Champions (2-0 al Camp Nou, 1-1 al Meazza) per un infortunio: l'ultimo precedente di Messi contro l'Inter risale dunque a quello storico 2010, in cui la squadra di Mourinho eliminò i blaugrana in semifinale per poi alzare la Coppa a Madrid contro il Bayern Monaco, nella notta magica con la doppietta di Milito al Bernabeu tinto di nerazzurro. Olè.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

