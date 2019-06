Marco Zorzo

MILANO - Un lunedì del tutto speciale. Per certi versi indimenticabile, quello vissuto dalla ct delle azzurre Milena Bertolini. Che ha compiuto 53 anni, ricevendo in regalo anche un bellissimo mazzo di fiori (e la videochiamata della mamma).

Ma lei dalle sua regazze vuole il regalo più bello: oggi (alle 18, a Montepellier, diretta tv Rai Uno e Sky) la sfida alla Cina che può regalare lo storico traguardo dei quarti di finale al Mondiale femminile all'Italia. E sulla scorta delle Olimpiadi invernali 2026, assegnate a Milano-Cortina, Bertolini ammette: «Siamo orgogliose di questo successo. Ora tocca a noi. Voglamo il passaggio del turno. In questi due anni abbiamo lavorato tanto, duro, non ci siamo mai risparmiate. Pensavo di passare il turno, non di riuscirci da prime del girone».

Ma anche un pensiero alle avversarie odierne: «La Cina è una squadra forte, non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo».

Insomma, ci vorrà dedizione e fantasia: «Sì, proprio questo dovremo saper mettere in campo. Ma sono certa che le ragazze non deluderanno le aspettative».

Ai quarti già qualificate Norvegia, Inghilterra, Francia, Stati Uniti (2-1 alla Spagna), Svezia (1-0 al Canada).

Intanto l'Under , come volevasi dimostrare, viene eliminata dall'Europeo disputato in casa. Francia-Romania finisce 0-0, con un gran biscotto che porta entrambe alle semifinali con Germania e Spagna. Il destino del ct Gigi Di Biagio sembra segnato. Al suo posto Paolo Nicolato, reduce dal quarto posto al Mondiale Under 20.

