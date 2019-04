Marco Zorzo

MILANO - Un blitz con vista Champions, quello della Lazio a Marassi contro la Samp. La squadra di Simone Inzaghi si impone 2-1 grazie alla doppietta di Caicedo in avvio di contesa (3' e 19'), nella ripresa Quagliarella (56') ha accorciato le distanze. Biancocelesti che salgono a quota 55 in classifica, a -4 dai cugini della Lazio, in piena lotta Champioons a quattro gare dal termine della stagione.

Il Napoli ha invece blindato il secondo posto, passando 2-0 nel lunch match a Frosinone. Mertens (19') e Younes (49') hanno firmato la vittoria, con il belga che ha raggiunto Maradona nella classifica dei marcatori partenopei (81 reti). Due i pareggi nel pomeriggio, entrambi finiti 1-1. Chievo-Parma, con gli emiliani avanti grazie a Kucka prima del riposo e pari di Meggiorini nella ripresa. Stessa sorte in Spal-Genoa: avanti i ferraresi con Felipe, mentre Lapadula nel secondo tempo evita il ko all'ex ct Prandelli.

