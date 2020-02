Marco Zorzo

MILANO - Staccare la spina dopo l'urlo nel derby ma pure il mezzo flop in Coppa Italia (c'è sempre il ritorno da disputare al San Paolo) con il Napoli di Ringhio Gattuso. Antonio Conte vuole l'Inter di nuovo al top per la sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Lazio. Una contesa tra titani della serie A. Numeri da capogiro per Conte (primo con Sarri a quota 54) contro Inzaghi (che insegue a 53). I nerazzurri sono gli unici imbattuti in trasferta: nove vittorie e due pareggi (1-1 di Firenze e di Lecce). Dalla parte opposta la Lazio, imbattuta in casa (come la Juventus). Si sfideranno, tra l'altro, le due migliori difese della serie A, che vanno a braccetto: 20 gol incassati a testa.

Di fronte il secondo attacco del campionato, quello di Inzaghi, con 53 reti realizzate, opposto ai nerazzurri, terzi, che di gol ne hanno segnati 48 (prima in questa classifica è l'Atalanta con 61 reti segnate).

Coppie da... sballo. Inzaghi-Caicedo contro Lukaku-Lautaro Martinez. Con il Toro che torna in pista dopo due settimane di riposo forzato. Insomma, gli ingredienti per una partita da urlo, quella di domenica sera all'Olimpico, ci sono proprio tutti. Tuttavia Conte deve cambiare qualcosa nella zona nevralgica. Un Eriksen nel motore nerazzurro, per esempio. Partito titolare a Udine, all'esordio (poi sostituito dopo un'ora quasi anonima), è entrato a gara in corso nel derby, cambiando radicalmente la qualità del gioco. Quindi l'altra sera in Coppa con il Napoli, utilizzato troppo tardi, a nostro avviso.

Eriksen potrebbe essere davvero il fattore in più per l'Inter contiana.

E sulla sfida di domenica all'Olimpico, dice la sua Victor Moses, che ha pure analizzato il ko di Coppa con il Napoli ai microfoni di Inter TV: «Dopo il derby eravamo tutti un po' stanchi, ma non è una scusa. Siamo molto dispiaciuti per il risultato ma dobbiamo guardare avanti e pensare a vincere la gara di ritorno. Dovremo fare del nostro meglio a Napoli. Il calcio italiano è molto tattico, io cerco di mettere le mie qualità al servizio dei compagni. Conte è un grande allenatore, è stato anche un grande giocatore e ha tanta passione. Siamo molto delusi in questo momento, già domenica vogliamo riscattarci contro la Lazio e daremo tutto in campo». Chiaro e limpido: Immobile & C. sono avvisati.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA