Marco Zorzo

MILANO - Sembrano lontani anni luce il libro autobiografico che scatenò l'ira della Curva Nord. E ancora più vicini i Rolex regalati ai campagni lo scorso Natale: tutto concellato. Mauro Icardi ora è pronto per il Psg. La società parigina ha utilizzato l'immagine dell'ex capitano nerazzurro per promuivere la sfida con lo Strasburgo, in programma al Parco dei Principi dopodomani alle 17,30, per la quinta giornata di Ligue 1. Il puntero si sta allenando con i compagni e si candida per ritagliarsi un po' di spazio, magari a gara in corso, visto che non gioca dall'ultima di campionato di A a San Siro contro l'Empoli, sostituito al 27' della ripresa da Lautaro Martinez. Un'uscita dal campo tra bordate di fischi dei tifosi interisti nei confronti di Maurito.

Poi la caldissima estate. Con allenamenti solitari, escluso fin da subito dal progetto targato Antonio Conte. Quindi il trasferimento al Psg nelle ultime ore di mercato. Ora il club parigino ha promosso la vendita dei biglietti contro lo Strasburgo utilizzando proprio l'immagine dell'argentino sui social. A sua volta Icardi moltiplica messaggi e foto rassicuranti sul suo stato di forma fisico e in modo particolare mentale, con sorrisi e ringraziamenti ai nuovi tifosi.

Mentre sul fronte Neymar c'è da registrare che il padre del brasiliano continua a far discutere e tenere in apprensione Leonardo e gli altri dirigenti: «La trattativa con il Barcellona non è finita», tuona Neymar senior. «I brasiliani vogliono essere felici e mio figlio al Barça lo era...». Per O' Ney una nuova telenovela (infinita) a distanza di due anni: stavolta all'inverso. Da non credere.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA