MILANO - Secondo pareggio consecutivo. L'Inter scivola a -4 dalla capolista Juventus. Al Via del Mare, in quel di Lecce, pure la Signora era stata stoppata sull'1-1 dalla Liverani-band. E lo stesso è accaduto ai nerazzurri, con il leccese Antonio Conte fischiatissimo dal popolo salentino per i suoi trascorsi con il Bari. S'illude poco dopo la metà della ripresa con il vantaggio siglato da Bastoni (appena entrato) di crapa. Poco dopo Mancosu riporta gli interisti con i piedi per terra e un pochino più lontani dallo scudetto.

Amaro Conte a fine contesa: «Il pareggio nasce dal fatto che dobbiamo sempre andare a 200 all'ora. Nel momento in cui qualcuno è sottotono, noi non ce lo possiamo permettere, perché si abbassa il livello della squadra e può capitare che pareggi una partita che avresti dovuto portare a casa con i tre punti, anche vedendo le statistiche. Noi non siamo una squadra che andando a una velocità media riesce a portare a casa la vittoria, noi dobbiamo sempre andare al massimo, abbiamo fatto così in tutte le partite dell'andata. Quando non riusciamo ad andare al massimo dei giri, siamo una squadra normale».

Che tirasse un'aria non proprio buona, lo si era capito prima della sfida, quando l'ad nerazzurro Bappe Marotta, ha detto la sua sul caso Spinazzola: «È stato fatto un clamore mediatico eccessivo, lo dico nel massimo rispetto di Spinazzola, che è un ottimo professionista. Nel calcio le trattative, prima di essere definite, devono essere sottoposte a valutazioni tecniche, economiche, fisiche e mediche. Nel caso di Spinazzola, al termine di queste valutazioni l'Inter ha comunicato alla Roma che non si poteva arrivare alla firma contrattuale».

Marotta quindi precisa: «Non è la prima volta che queste cose succedono, da noi Santon è stato oggetto di diverse trattative e per tre volte non si è arrivati alla conclusione. Le valutazioni vanno fatte in modo approfondito, anche perché in questo caso si parlava di un'operazione da 55 milioni di euro, era giusto che l'Inter facesse tutte le valutazioni del caso. La foto di Politano con la sciarpa della Roma: non dipende da noi. Spinazzola con noi foto non ne ha fatte...».

Il futuro di Politano, adesso? «Con lui abbiamo parlato ieri (sabato, ndr), gli abbiamo spiegato la situazione. I calciatori sono professionisti abituati a convivere con queste realtà. Politano è rientrato nei ranghi e valuteremo il suo futuro nel migliore dei modi».

Il mercato dell'Inter? Victor Moses, 29enne nigeriano di passaporto inglese, è l'ultimo giocatore finito nel taccuino dei nerazzurri dopo il fallimento dello scambio Politano-Spinazzola. L'esterno di proprietà del Chelsea, oggi ai margini nel Fenerbahçe per problemi fisici, potrebbe essere la pedina giusta per la fascia destra. Anche perché con Antonio in panchina, al Chelsea, ha vissuto il meglio di una carriera con tanti alti e bassi. Staremo a vedere.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

