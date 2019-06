Marco Zorzo

MILANO - Roberto Mancini gonfia il petto: «In un anno abbiamo migliorato tantissimo, siamo già molto avanti». Già, il 3-0 rifilato alla Gracia ad Atene l'altra sera, suona come una marcia trionfale: tre gol in poco più di mezz'ora a domicilio di Manolas & compagni. Un tris firmato Barella, Insigne (finalmente!) e Bonucci: tre reti nello spazio di nove minuti (dal 24' al 33' della prima frazione). Sofferenze zero e autorevolezza da vendere. Tuttavia il primo pensiero della domenica pomeriggio del Mancio è rivolto alle ragazze di Milena Bertolini: «Grandi ben fatto!!! Complimenti per un esordio fantastico e pieno di emozioni!».

È il commento alla vittoria in rimonta per 2-1 dell'Italia femminile ai mondiali contro l'Australia del ct della Nazionale, Roberto Mancini, che sui social ha voluto festeggiare l'impresa all'esordio delle azzurre capaci di ribaltare nella ripresa il risultato grazie a una doppietta di Bonansea.

Nel frattempo la sua Italia ha ingranato la terza: tre vittorie in altrettante gara nelle qualificazioni di Euro 2020. E domani sera allo Stadium a Torino c'è voglia di fare poker con la Bosnia di Dzeko, ridicolizzata sabato sera in Finlandia, dove ha perso 2-0 (il grande assente lo juventino Pjanic).

Intanto Jorginho vede un futuro... azzurro per la Nazionale: «Vogliamo cercare di giocare a calcio, di divertirci. Il nostro obiettivo è questo ed è quello che stiamo cercando di fare e credo che ci stiamo anche riuscendo. Ognuno deve fare le cose che sa fare meglio, la cosa fondamentale è che tutti stiano facendo la fase difensiva. Insieme, di squadra. C'è grande equilibrio, è stato fatto un grande lavoro di squadra. Stiamo pressando davvero bene e credo che stiamo facendo un gran lavoro».

Insomma, l'ItalMancini vuole ingranare la quarta prima delle vacanze. E blindare così la qualificazione a Euro 2020.

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

