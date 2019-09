Marco Zorzo

MILANO - Quattro anni a difendere la porta del Diavolo. Per Giovanni Galli otto derby disputati, tra il 1986 e il 90: «Ne ho perso solo uno, quello dove fece gol Serena...». Precisa.

Il Milan con Donnarumma è in buone mani, vero?

«Direi di sì. D'altronde, uno come Gigio che a 20 anni ha già giocato 145 partite in A ed è titolare della Nazione, significa che è un top. E devo pure dire che sta crescendo tantissimo. Ma è una cosa normale, vista la sua giovane età».

Galli, come vede il derby di sabato?

«Bisogna guardarlo da due prospettive diverse. L'Inter è stata costruita per vincere subito. Sono stati presi uomini importanti e che potrebbero fare la differenza pure in Europa, Lukaku, ma non solo, su tutti. E l'avvio in campionato della squadra di Conte ne è la testimonianza più lampante. Il progetto del Milan è di prospettiva: puntare al titolo nel giro di 2-3 anni. Quindi Giampaolo ha bisogno di plasmare i giocatori al suo credo calcistico».

Diavolo poco brillante, in questo avvio di stagione. Giusto?

«Già, qualcuno sta facendo fatica. Mi riferisco soprattutto a Suso e Paqueà, ma anche Piatek, lì davanti non gli arrivano molti palloni».

Quindi Inter favorita?

«Numericamente parlando, da uno a 100 in percentuali dico 55 Inter e 45 Milan. Però non mi meraviglirei vedere il Diavolo vincere il derby. Gara secca e per certi versi, imprevedibile, come tutti i derby. Poi le partite vanno vinte al 95' non il giorno prima». Verissimo.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA