Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Presente e futuro. Jorginho, fresco di debutto da titolare contro l'Arabia Saudita, rivede un azzurro finalmente terso nell'Italia che verrà. Di un colore che l'attuale cielo (e pure La Nazionale) non ha più. E da Coverciano, all'antivigilia della sfida di Nizza con la Francia, seconda amichevole dell'era Mancini, ammette: «Il nuovo ct ci ha dato un'identità precisa e sta cercando di trasmetterci entusiasmo, fiducia e tranquillità».Uno sguardo a ritroso di sei mesi, ancora una ferita non rimarginata, per l'italo-brasiliano a un passo dal City di Pep Guardiola: «Dispiace per quanto accaduto nello spareggio che ci è costato l'accesso ai Mondiali». Lui in campo a novembre contro la Svezia c'era: «Dispiace per quanto è accaduto, ma adesso bisogna voltare pagina. Piangerci addosso non ci aiuterà a ripartire: invece l'Italia deve farlo subito per tornare dove merita. Al Mondiale per chi tiferò? Per il Brasile, naturalmente. L'arrivo di Ancelotti a Napoli? È stata una sorpresa per tutti, un gran colpo. Uno come lui, che ha vinto tutto, può sempre dare qualcosa in più». Di sicuro.