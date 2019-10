Marco Zorzo

MILANO - Più che una suggestione. Ibra alla corte di Ancelotti all'ombra del Vesuvio. Una carta in più da giocare in vista delle Champions a eliminazione diretta, considerato il fatto che dopo il successo a Salisburgo, gli azzurri hanno un piede e mezzo negli ottavi. Un 3-2 scintillante, con cinque protagonisti assoluti. Mertens, che ha firmato una doppietta, Callejon, prezioso in versione assist-man e Insigne, autore del gol-vittoria e poi la corsa e l'abbraccio a Carlo Ancelotti, a chiudere ogni cattivo pensiero (oltre alle paratone di Meret nel primo tempo). Tutti giocatori bacchettati da ADL nei giorni precedenti la trasferta di Champions in Austria. Il Napoli, comunque sia, ora pensa in grande, rilanciato nell'Europa che conta. Potrebbe essere stata la svolta della stagione.

Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, ha parlato (appunto) della suggestione Ibrahimovic: «È una bellissima persona a prescindere dal mio Napoli. Può fare ancora parecchio, può trascinare la squadra. Sono convinto che qualunque allenatore amerebbe averlo al suo seguito. Magari anche come una specie di punto di riferimento. Per il calcio lui lo è: potrebbe esserlo per tutte le squadre».

D'altronde, lo stesso Ibra su Ancelotti è stato chiaro: «Mi piacerebbe lavorare con Carlo, un grande tecnico. Io a Napoli? Riempirei il San Paolo. E in serie A sono ancora uno che può fare la differenza...». Tra il Napoli e Zlatan però ci sarebbe di mezzo ancora l'Inter, anche se l'ad Marotta ha fatto capire che a gennaio non ci sarà un suo arrivo. Ma da qui all'Epifania tante cose potrebbero cambiare.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA