Marco Zorzo

MILANO - Non solo il (platonico) titolo di campione d'inverno. Quasi sempre una garanzia. Solo il Napoli poi non ha vinto lo scudetto a maggio. Per Inter-Juve è un derby d'Italia no stop. Oltre al campo, c'è quello del mercato. Botta e risposta, mosse e contromosse. Dispetti compresi. L'ultimo in ordine cronologico riguarda Kulusewski: i nerazzurri si erano accordati per 35 milioni, la Juve ne ha offertio 10 in più, più spiazzando Marotta & C. In estate, poi, c'era stato il disturbo bianconero su Lukaku, comunque approdato alla corte del suo mentore, Antonio Conte. Adesso il derby è doppio per due nuovi talenti del calcio nazionale: Federico Chiesa della Fiorentina e Sandro Tonali del Brescia.

Sul centrocampista delle Rondinelle è notevole pure l'interesse della Juventus. Per carità, siamo ancora agli inizi, non si può parlare di trattative avviate. Anche perché Cellino parte da una base d'asta di 50 milioni di euro. Ne serviranno probabilmente anche di più per strappare Chiesa alla Fiorentina, visto che si parla di una clausola da 70 milioni da inserire nel nuovo accordo tra il giocatore e il club di Commisso. La Juventus ci ha provato concretamente anche l'estate, dialogando con il papà del giocatore viola. All'Inter piace da sempre, Marotta e Ausilio seguono costantemente la situazione. Allunghi e dispetti, depistaggi e lavoro in corso. È sempre derby d'Italia, sarà bene abituarsi. Ed è un bene divertirsi, spettatori ad altezza scudetto. Insomma, staremo a vedere.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

