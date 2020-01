Marco Zorzo

MILANO - Mezzogiorno con una grigliatina tris, quella servita dall'Udinese al Sassuolo: Okaka nel primo tempo, Sema e il rigenerato De Paul hanno messo a cuccia la formazione di De Zerbi. Per Gotti terza vittoria di fila e classifica ora più tranquilla, mentre per il Sassuolo si tratta del terzo ko di fila.

Manita Samp al povero Brescia di Balotelli: 5-1 per la formazione di Claudio Ranieri, spaventata dal gol Chancellor in avvio. Quindi Linetty e Jankto firmano il sorpasso prima del riposo. Nella ripresa doppio Quagliarella (uno su rigore) e Caprari chiudono i conti. E tanti saluti a Corini & Balo. Doppio successo di misura per Torino e Fiorentina.

Ai granata di Mazzarri (contestato da una parte di pubblico) è sufficiente il guizzo di Berenguer in apertura di contesa (11') contro il Bologna dell'ex Mihajlovic (con Palacio che si divora il pari nella ripresa a tu per tu con Sirigu). Decide, invece, al crepuscolo dellla contesa del Franchi Pezzella (83'), che regala alla Viola di Iachini il primo sussesso per la gioia (incontenibile) di patron Commisso.

Al Bentegodi Verona-Genoa è iniziata un quarto d'ora più tardi per ridisisegnare le righe delle areee di rigore: peggio che tra i dilettanti... Sul campo l'Hellas ha poi ribaltato il vantaggio del Grifone prima del riposo firmato Sanabria. Nella ripresa Verre dal dischetto (55') e Zaccagni (65') fanno felice il popolo veronese. E stasera (alle 20,45) Parma-Lecce è il monday night che chiude il girone di andata della serie A.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

