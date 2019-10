Marco Zorzo

MILANO - Maximum risk? Potrebbe essere così, per il Napoli targato Carletto Ancelotti. Come nel film di Jean-Claude Van Damme. La sfida di stasera a Salisburgo può valere tantissimo in chiave qualificazione Champions, dopo il deludente 0-0 di Genk, che ha complicato non poco i piani degli azzurri. E Ancelotti lo sa benissimo. Gli austriaci all'esordio, in casa, hanno sepolto i belgi con un tennistico 6-2. E il condottiero dei partenopei ammette: «Voglio vedere un Napoli coraggioso che mette tutto quello che ha. Dobbiamo interpretarla con intensità: servirà coraggio, idee, voglia di comandare la gara, utilizzando tutte le qualità individuali e collettive contro una squadra che sta facendo bene. Comunque sono tranquillo, visto che l'abbiamo preparata bene e la squadra è determinata e consapevole che Salisburgo è un crocevia importante e decisivo per il nostro cammino in Champions».

Queste le altre partite di oggi. Si comincia alle 18,55 con Ajax-Chelsea e Lipsia-Zenit. Alle 21 Slavia Praga- Barcellona (la sfida che riguarda il girone dell'Inter), Genk-Liverpool (quello del Napoli), Lille-Valencia e Benfica-Lione.

