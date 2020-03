Marco Zorzo

MILANO - La strategia dello scambio sta diventando un refrain consueto in casa Inter. Soprattutto quando si parla di new generation di un certo livello, come piace ad Antonio Conte. Il condottiero nerazzurro ora si è messo in testa un'idea meravigliosa dal nome Kumbulla, giovane difensore albanese che sta spopolando al Verona. Marash, 20 anni fatti lo scorso 8 febbraio è tra le grandi rivelazioni del campionato. Tant'è che l'ad Marotta sta pensando di portare alla conclusione l'affare sulla falsa riga di Sensi-Sassuolo dello scorso anno. A tele proposito, con l'Hellas ci sono due nerazzurri parcheggiati, che potrebbero essere inseriti nella trattativa: Dimarco e Salcedo.

C'è poi da chiudere pure l'affaire Perisic in prestito al Bayern. Pure qui potrebbe scapparci lo scambio con Tilosso, anche se il francese è valutato 30 milioni, 10 in più di Perisic. Giroud, che si libera a giugno-luglio, può essere un obiettivo, anche e l'attaccante francese chiede un triennale. Verso l'addio certo Godin, che con Conte non ha mai avuto feeling.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA