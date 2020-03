Marco Zorzo

MILANO - La nuova scommessa dell'Uomo Ragno, al secolo Walter Zenga, ex tecnico in A di Catania, Palermo, Samp e Crotone, si chiama Cagliari. Fino a un paio di mesi fa la vera rivelazione della serie A, con il quarto posto conquistato e Rolando Maran in copertina come allenatore simbolo di un Cagliari che si voleva specchiare con quello dello storico scudetto targato Gigi Riva e datato 1970. Ma negli ultimi due mesi la situazione è precipitata, tanto che Maran è stato licenziato all'indomani del 3-4 patito in casa dalla Roma. Il presidente Tommaso Giulini, nonostante i 32 punti in classifica e un vantaggio di +10 sul Genoa, attualmente terz'ultimo, da deciso per il cambio tecnico in panchina. Una decisione sofferta ma inevitabile alla luce delle 12 partite senza vittorie dopo un girone di andata alla grande, che aveva fatto sognare di nuovo l'intera Sardegna.

Morale della favola, ecco Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e della Nazionale, l'Uomo Ragno del calcio italiano: da ieri è il nuovo condottiero del Cagliari. Il club sardo ha annunciato «di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Zenga: l'allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2021». «Ad affiancare Zenga in qualità di vice allenatore ci sarà Max Canzi. Zenga e Canzi saranno al lavoro con la squadra da questa mattina al Centro sportivo di Assemini: ai due mister un caloroso in bocca al lupo», aggiunge il club rossoblù. Auguri, Uomo Ragno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

