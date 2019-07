Marco Zorzo

MILANO - La Buones Aires targata Boca Juniors in delisrio per Daniele De Rossi, accolto con un re. All'uscita dall'aeroporto tantissimi tifosi hanno sommerso l'ex capitano della Roma. Un autentico bagno di folla per Lele, visibilmente stanco per il lungo viaggio, ma sorridente e disponibile per i primi selfie con i suoi nuovi tifosi. De Rossi accompagnato dalla moglie Sarah Felberbaum, è sbarcato ieri mattina alle 6,14 (le 11,14 in Italia).

Il 36enne ex romanista ha raggiunto il suo hotel a Puerto Madero, dove ha sostenuto le visite mediche. Questa mattina la firma sul contratto che lo legherà al Boca per i prossimi sei mesi, quindi la presentazione con Burdisso, ex suo compagno alla Roma e diesse del club che dal 1913, ovvero in 116 anni non è mai restrocesso dalla Primera Division: l'unico in Argentina.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA