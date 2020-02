Marco Zorzo

MILANO - L'insostenibile leggerezza della LuLa. Che non sembra più piena come qualche tempo fa. Una LuLa nera, quella che non ha illuminato la notte più nera che azzurra all'Olimpico contro la Lazio targata Simone Inzaghi.

E quando non segnano loro, l'Inter va in difficoltà. E soprattutto stenta a vincere: solo in Coppa Italia con la Fiorentina, 2-1. Poi sono arrivare due sconfitte consecutive: in Coppa con il Napoli di Gattuso e l'altra sera, appunto. Lautaro Martinez è rientrato dopo la doppia squalifica in campionato. Addolcita nove giorni fa con la vittoria nel derby 4-2 (Lukaku a bersaglio, tra l'altro). A proposito di Romelu: se segna, è garanzia di vittoria per l'Inter di Conte. Era capitato già a Udine: una sua doppietta aveva permesso il blitz nerazzurro in terra friulana (con l'argentino assente per la prima giornata di squalifica).

L'ultima volta a bersaglio insieme, Romelu e Lautaro: è accaduto la sera dell'Epifania al San Paolo. L'Inter s'impose 3-1. Da allora è passato un mese e mezzo. Conte, dopo aver ritrovato la vetta con la Juve, nove giorni fa, l'ha ripersa domenica all'Olimpico con la Lazio. Per lo scudetto c'è bisogno della LuLa piena, altrimenti saranno dolori. Una coppia che finora ha realizzato 28 reti: 17 il belga, 11 l'argentino. Seconda a quella laziale Immobile-Caicedo (34), davanti gli juventini CR7-Dybala e agli atalantini Ilicic-Muriel (entrambe le coppie a quota 26 gol).

