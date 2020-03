Marco Zorzo

MILANO - L'Atalanta è sbarcata a Valencia. Stasera la Gasp-band ha un appuntamento con la storia: conquistare i quarti di Champions League.

In un Mestalla deserto (fischio d'inizio alle 21), la Dea riparte dal 4-1 ottenuto a San Siro nella gara d'andata. Ieri momenti di tensione all'arrivo dei bergamaschi, con Papu Gomez che non le non le ha mandate a dire ai giornalisti spagnoli che cercavano di intervistarlo, senza preoccuparsi delle raccomandazioni sul Coronavirus, senza rispettare le distanze di sicurezza e senza considerare l'annullamento dell'attività stampa dell'Atalanta. «Non potete fare un'intervista ora - ha detto il capitano dell'Atalanta -. Ma cosa state facendo?». E all'insistenza di chi lo ha rincorso con la telecamera, il Papu ha sbottato amaro «pagliacci». Sempre alle 21 stasera c'è pure Lipsia-Tottenham: Mourinho che deve ribaltare lo 0-1 patito in casa l'altra settimana.

Ieri si è giocata Sassuolo-Brescia, ultima di A prima dello stop generale fino al 3 aprile. La squadra di De Zerbi ha vinto 3-0, con doppietta di Caputo (45' e 61'), con tanto di cartello-dedica sul Coronavirus: «Andrà tutto bene, restate a casa», quindi il gran gol di Boga (74') ha chiuso la gara.

