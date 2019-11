Marco Zorzo

MILANO - L'ammucchiata? Sì, proprio così. Quattro squadre in 2 punti: Lazio e Cagliari terze a quota 24, Roma e Atalanta a 22. La copertina spetta ancora al Cagliari di Maran, che sembra quello di Gigi Riva, roba di 50 anni fa. I rossoblù hanno segnato più della Juve (35 reti) e hanno incassato gli stessi gol dell'Inter (12).

E solo la squadra campione d'Italia nel 1969-70 (del condottiero Manlio Scopigno, ricordate?) aveva messo assieme tanti successi in avvio di campionato, ovvero sette in 12 giornate. Un mezzogiorno di gol al Sardegna Arena, con la Fiorentina strapazzata e (quasi) umiliata: 5-2 per la Maran-band. Sfida praticamente chiusa in poco più di mezzo'ora, con le reti di Rog (17'), Pisacane (26') e dell'ex viola Cholito Simeone. Poi ancora Jao Pedro (54') e un altro capolavoro di Nainggolan (65'). Nel finale Vlahovic (75' e 87') rende meno amara la trasferta comunque da dimenticare per la squadra di Montella.

Di tutto, di più in Lazio-Lecce, finita 4-2. Al vantaggio di Correa (30'), risponde Lapadula (40'). La banda-Inzaghi avanti di nuovo con Milinkovic-avic al 62'. Lapadula firmerebbe il 2-2 sulla respinta di Stakosha dopo il rigore fallito da Babacar, però Manganiello annulla per offside, scatenando le ire pugliesi. Lazio che fa 3-1 su rigore di Immobile (77') e poker ancora con Correa (80'). Salentini a bersaglio con La Mantia (85'), primo centro in serie A e vicini al gol ancora con Lapadula nel finale.

Un altro brodino per la Samp targata Claudio Ranieri, che a Marassi blocca l'Atalanta sullo 0-0 (Dea nuovamente senza gol per la seconda partita consecutiva). Emozioni in coda in Udinese-Spal: pure alla Dacia Arena finisce in bianco, ma i ferraresi si mordono le dita per il rigore falito da Petagna al 98', che avrebbe dato tre punti preziossimi ai ragazzi di Semplici, respinto dall'argentino Musso.

Parma-Roma, gran ripresa. La sfida delle 18 al Tardini sorride ai padroni di casa: 2-0 con le reti di Sprecati (68') e Cornelius (92'). Dopo un primo tempo senza grossi sussulti, ripresa al fulmicotone. Roma vicina al vantaggio col palo di Kolarov su piazzato e paratone di Sepe sulla ribattuta di Pastore al 55'. Altre due paratone del portiere emiliano su Kluivert e Under, ma pure Pau Lopez dall'altra parte. Roma, secondo ko stagioneale e lascia il terzo posto a Lazio e Cagliari.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

