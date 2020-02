Marco Zorzo

MILANO - Il Verona si dimostra la vera bestia nera del Milan. Non solo il fatal Bentegodi, dove i rossoneri hanno perso due scudetti (1973 e 1990). L'Hellas targato Juric ha incartato un piccolo Diavolo. Che senza il suo mentore Zlatan Ibrahomovic è davvero poca cosa sotto la porta avversaria. Ibra non convocato contro l'Hellas, ha comunque voluto far sentire la sua presenza a San Siro, prenotando un intero Sky Box da 28 persone, dove ogni posto vede la casacca numero 21 dello svedese indossata sopra la poltrona.

E sul derby in calendario domenica prossima, ecco il Pioli-pensiero sulla possibilità di vedere lo svedese in campo contro l'Inter: «Mi auguro di sì. Vero che ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio a inizio settimana ma è anche vero che è stata l'influenza che non ci ha fatto provare neanche a recuperarlo per questa gara. Ibra è Ibra e credo che ci siano buone possibilità che ci sia al derby. È un valore aggiunto ma abbiamo vinto anche partite senza di lui. È importante però e spero di averlo a disposizione subito. Ma abbiamo dimostrato anche nelle difficoltà di essere squadra».

Milan che va sotto con il terzo gol stagionale di Faraoni poco prima del quarto d'ora e che recupera un attimo prima della mezz'ora con una piazzato di Calhanoglu (deviato). Morale: 1-1, pari e patta.

Anche se il Verona sfiora il nuovo sorpasso, cogliendo due legni a Donnarumma praticamente inerme nella ripresa. E al crepuscolo della contesa, c'è il palo colto da Castillejo (pure qui con la deviazione di un veronese).

Detto questo, ecco la Dynasty dei Maldini. Atto terzo: dopo i mitici nonno Cesare e Paolo, ecco Daniel (18 anni) al debutto in prima squadra 35 anni dopo papà Paolo (a Udine, 20 gennaio 1985).

«Il mio esordio è stato un sogno, peccato per il risultato. Il Verona è una squadra tosta, magari meritavamo i tre punti, ma abbiamo portato a casa un pareggio. La prossima speriamo di vincere».

Morale della favola: per la classifica, Romagnoli & C., agganciano a quota 32 Cagliari e Parma al sesto posto. Occasione manca, dunque, anche per accorciare sulla Roma, quarta con l'Atalanta a quota 39.

Questo l'altro Pioli-pensiero: «In superiorità numerica dovevamo far girare meglio la palla. Il rammarico è di non essere passati subito in vantaggio quando abbiamo avuto un'occasione clamorosa nel primo tempo. Non abbiamo avuto lucidità in superiorità numerica, c'era tanto tempo per occupare meglio il campo ed avere ancora più occasioni. Peccato, si poteva vincere anche in un momento di difficoltà, mancavano tanti giocatori e le fatiche di martedì si sono fatte sentire».

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

