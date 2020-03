Marco Zorzo

MILANO - Grandi manovre di mercato al tempo (maledetto) del coronavirus. Sono quelle che preparano i top club. A cominciare dal Barcellona, che si è messo in testa l'idea meravigliosa di prendersi Lautaro Martinez, costi quel che costi. Fort Inter finora ha resistito, ma radiomercato ha annunciato una offetta blaugrana davvero importante: 70 milioni cash sull'unghia più tre giocatori da scegliere su una rosa di cique. E un paio sicuramente molto graditi da Antonio Conte, a cominciare da quel Vidal a lungo inseguito e mai raggiunto due mesi fa, con l'ingaggio poi di Eriksen, sicuramente meno gradito del cileno da parte dell'ex ct azzurro. Dunque, gli altri due da scegliere sono tra il giovane brasiliano Artus, Semedo, Toibo e Alena. C'è da capire cosa dirà Suning a questa offerta che è davvero provocante da parte dei blaugrana. Resisterà ancora Fort Inter a l'ennesimo assalto del Barça? Staremo a vedere.

Sponda rossonera del Naviglio. Qui c'è da capire se stavolta è quella buona per la cessione di Gigio Donnarumma, che ha stabilito il record di giocatore più giovane a raggiungere le 100 presenze nei top 5 campionati a nemmeno 20 anni (19 e sette mesi).

Al Milan che verrà c'è poi un'altra suggestiva immagine. Ricordate il duo Gipo Viani e Nereo Rocco a far grande il Diavolo a cavallo degli Ani 50 e 60? Bene, la cosa si potrebbe ripetere con la coppia Ralf Rangnick e Stefano Pioi: il primo come dt, il secondo con la qualifica di allenatore. Staremo a vedere pure qui l'evoluzione.

E la Juve? Calma e gesso. All'ombra della Mole sono pronti a fare shopping in Bundesliga. Obiettivi Alaba del Bayern (inseguito pure dal City di Pep Guardiola che offre Sané in cambio), in scadenza tra un anno, e quel Havertz del Leverkusen, affrontato e conosciuto nei gironi di qualificazione di Champions. Su di lui c'è pure il Bayern. Se sono rose...

