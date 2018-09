Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Detto, fatto. Il ritorno di Silvio Berlusconi. E con lui il fido Adriano Galliani. Quasi 17 mesi e mezzo dopo l'addio all'amato Milan, riecco l'ex Cavaliere. La sua pazza idea? Prendersi il Monza, attuale leader del girone A di serie C. Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, acquisirà il 100% delle azioni del club brianzolo presieduto da Nicola Colombo, figlio, tra l'altro, di Felice, ovvero il presidente della stella del Diavolo. Valutazione complessiva tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. L'appuntamento è fissato per venerdì nella sede cittadina di Assolombarda: verranno siglate le firme e alle 13 si terrà la conferenza stampa, durante la quale verrà illustrato il nuovo progetto.Tra i presenti ci sarà anche, come detto, Adriano Galliani, ancora al fianco del leader di Forza Italia dopo i tanti anni passati al Milan. L'ex ad milanista, brianzolo doc, coprirà ancora l'incarico di amministratore delegato del Monza. Mentre l'imprenditore Nicola Colombo resterà presidente della società: «Mantenere questa carica è un onore, a maggior ragione perché uscirò dal capitale della società. È un riconoscimento per quanto ho fatto in passato e per quanto potrò ancora fare per il club», ha dichiarato a Radiocor lo stesso Colombo.