Marco Zorzo

MILANO - Da quel pazzesco 4-5 del 14 settembre di cinque anni fa (con Pippo Inzaghi sulla panchina del Diavolo) allo 0-1 di ieri. Il Milan torna a fare la voce grossa al Tardini di Parma. Tre puntoni decisamente pensanti, per il primo successo in trasferta targato Stefano Pioli.

Decide Theo Hernandez, al crepuscolo della contesa (88'): un pizzico fortunato, ma con un taglio velenoso che non lascia scampo al povero Sepe e consegna il successo meritato al Milan. La prima gioia fuori casa per Pioli, che non vinceva dal 31 ottobre (1-0 alla Spal, magia di Suso). E fino a ieri erano state più legnate che gioie sulla panca rossonera.

Ottenuta, tra l'altro, nella sua Parma per un derby del tutto particolare per il tecnico milanista, parmense (appunto) di nascita. Arrivata dal piede di Theo Hernandez, che per lui è già record: mai ne aveva segnati tre in Liga con Atletico Madrid, Alaves e Real Madrid. Il francese voluto fortemente da Paolo Maldini ne ha infilati tanti quanti Piatek (ma il terzino li ha fatti tutti su azione).

E tutti in trasferta: a Marassi col Genoa (2-1 per i rossoneri) e all'Olimpico con la Roma (il momentaneo 1-1 prima del sorpasso timbrato Zaniolo). Detto, questo, la vittoria di ieri è pesante: allontanta il Diavolo dalle acque pericolose della classifica: + 7 sulla zona calda del terz'ultimo posto occupato dal Genoa (a quota 10). E soprattutto fa acquisire autostima nel gruppo.

Tuttavia Stefano Pioli preferisce andare con i piedi di piombo. Leggere per credere: «La classifica? La lascio appesa nello spogliatoio, perché dobbiamo essere realisti: non è con questa vittoria che aggiustiamo tutto, questo sia chiaro».

Sorride, ma non troppo, appunto, l'allenatore rossonero, dopo il successo (quasi) last minute di Parma che regala al Milan un minimo di serenità. «Siamo stati intelligenti, lucidi e attenti: la vittoria è meritata. Abbiamo giocato una gara con idee e posizioni chiare e con lo spirito giusto. Tuttavia la strada è ancora lunga, ma sono convinto che è quella giusta».

Ecco l'eroe del Tardini, Theo Hernandez: «Grande partita, la nostra di Parma». Siamo pienamente d'accordo con il terzino francese, che precisa: «Io al Milan? Non potevo dire no a Maldini». E così sia.

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

