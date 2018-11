Marco Zorzo MILANO - Così parlò Roberto Mancini. Il ct a Coverciano,

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Così parlò Roberto Mancini. Il ct a Coverciano, in vista della sfida con Portogallo (sempre orfano di CR7) in programma sabato a San Siro, ultima gara del girone di Nations League (e salvezza in cassaforte per gli azzurri), nonché dell''amichevole di martedì prossimo contro gli Usa a Genk, in Belgio, ha svariato su vari temi: «Italia guarita è una parola grossa, non penso sia stata mai malata. Bisogna fare meglio per tirarsi fuori da un momento difficile».Il Mancio a proposito delle ultime uscite, ammette: «Dobbiamo limare un po' gli errori e ripartire. Contro la Polinia, pur dominando, abbiamo concesso un contropiede che poteva costarci charo. Ma la squadra ha sempre giocato in attacco cercando di vincere: qusto è quello che conta. Bisogna concretizzare le occasioni che creiamo, troppi sbagli. Il primo posto nel girone è un obiettivo difficilissimo - ammette il ct - Di sicuro sabato giocheremo per riuscirci, sperando poi che la Polonia pareggi con i portoghesi nell'ultima partita. Inoltre vogliamo fare una grande prestazione anche per ringraziare i tifosi che stanno accorrendo numerosi a San Siro: a Milano, con la Nazionale ha sempre risposto alla grande».Per quanto riguarda gli azzurri, tengono banco le mancate convocazioni di Balotelli, Belotti ed El Shaarawy. Mancini sbotta: «Non c'è nessun bocciato, a cominciare da El Shaarawy: se continuerà a far bene, verrà chiamato. E lo stesso dicasi per Belotti e Mario». Amen.riproduzione riservata ®