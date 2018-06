Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Completato il tabellone degli ottavi di Russia 2018. Il Belgio di scorta supera l'Inghilterra 1-0 grazie alla giocata geniale di Januzaj in apertura di ripresa (51'): una conclusione a giro fantastica che non ha lasciato scampo a Pickford. Morale della favola: i Diavoli Rossi di Martinez lunedì prossimo affronteranno a Rostov il Giappone, mentre l'Inghilterra, il giorno dopo (martedì) se la vedrà con la Colombia.Un primo tempo da sbadigli: emozioni col contagocce e portieri (quasi) inoperosi. Tant'è che le due squadre sono andate negli spogliatoi accompagnate dei fischi del pubblico che non ha gradito 45' soporiferi. Fosse rimasto 0-0 alla fine, il gruppo G l'avrebbero vinto gli inglesi, che a parità di tutto (punti, gol fatti e subiti) sarebbero stati premiati per il fair play. Ma così non è andata. Un Belgio decisamente determinato si è ripresentato in campo a Kaliningrad. Detto della bellissima rete firmata da Januzaj, nel finale la Nazionale di Martinez ha sfiorato in almeno tre circostanze il raddoppio. Insomma, i dubbi sorti nella prima frazione, con le due squadre che evitavano di farsi male, sono stati cancellati. Altro che sfida a perdere...Prima un flipper clamoroso in area dei bianchi, poi la bordata del neo entrato Mertens, con Pickford che in tuffo si è rifugiato in angolo. E in pieno recupero Fellaini, imbeccato dall'esterno napoletano, ha dato l'illusione ottica del gol: palla sull'esterno della rete.E dell'Inghilterra, orfana del capitano Kane, rimasto in panchina, cosa dire? Beh, poca roba. Rushford si è divorato il pareggio poco dopo la rete belga, sparando su Courtois in uscita. Il portierone belga si è salvato in angolo.E poco dopo un'altra azione confusa in area dei Diavoli Rossi, con un difensore che spedisce in angolo una conclusione ravvicinata. Stop. Tutto qui quello che hanno prodotto i giocatori di Southgate.Per Belgio e Inghilterra il prossimo impegno, quello degli ottavi, sarà da dentro o fuori, con l'eliminazione diretta, appunto.Ieri sera il gruppo G è stato completato con il primo surriso per la Tunisia, che in rimonta ha superato 2-1 Panama nel match disputato a Saransk. Centroamericani che avevano chiuso in vantaggio la prima frazione grazie all'autorete di Meriah sulla botta di Rodriguez dal limite dell'area.Nel secondo tempo è uscita la migliore qualità della nazionale araba che ha ribaltato il risultato con i gol di Youssef e Khazri. Panama, quindi chiude il suo primo Mondiale a quota zero. Adios.riproduzione riservata ®