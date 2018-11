Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Come avesse vinto l'Inter. Questo il pensiero del popolo nerazzurro, che ieri si è scatenato sui social. Esaltato del gesto di José Mourinho, che al termine dell'incredibile sfida dello Stadium, vinta in recupero nel finale con il suo United ai danni della Juve: si è portato la mano all'orecchio nei confronti dei tifosi bianconeri, dopo che era stato insultato dagli stessi per tutta la gara. Un gesto che ricorda quello delle famose manette mostrate al pubblico dopo un rigore negato da Tagliavento contro la Sampdoria a San Siro (gara terminata 0-0 nel febbraio del 2010, pochi mesi prima del trionfo di Madrid).Ma con un'ammissione post-gara: «Io non ho offeso nessuno. Quel gesto, a freddo, non lo avrei mai fatto...».Morale della favola: sui social i tifosi nerazzurri sono impazziti, esaltando il loro tecnico dello storico Triplete. Insomma, ha vinto il Manchester United, ma è come se l'impresa l'avesse firmata l'Inter. E dai social la sua provocazione rimbalza dai bar ai gesti più comuni della vita quotidiana nell'Italia anti-Juve.Tutti contenti, allora? Beh, mica tanto. Duro il commento di alcuni giornali inglesi. Come il Sun, per esempio: «No class», non è di classe il gesto di Mou, paragonandolo al comportamento del City di Guardiola e di Sterling in particolare, in occasione del rigore regalato contro lo Shakhtar Donetsk. Però c'è chi esalta il portoghese: «Unietd pass Turin test», ovvero lo United passa il test di Torino.Special One in prima pagina anche sul Daily Telegraph: «It's Mourinho time», il tempo di Mou. E sul Times si legge: «The Special come-back», vale a dire lo Special One è tornato. Già, nel bene e nel male. Oh, yes.riproduzione riservata ®