Marco ZorzoMILANO - Come a Waterloo per Napoleone. La Roma umiliata e spazzata via dal ciclone Viola. Fiorentina show: tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone, sigilli di Muriel e Benassi. Nel mezzo l'illusorio gol di Kolarov (2-1 momentaneo). E poi il rosso a Dzeko. Pioli gongola e si guadagna la semifinale di Coppa Italia, in trionfo sotto la pioggia del Franchi. Cantano i supporter viola, piangono e sono arrabbiati, quelli giallorossi. Amaro Di Francesco, peggio di un bicchiere di Braulio: «Non mi dimetto!». Sbotta a fine gara.Chiaro e limpido il messaggio del tecnico ai naviganti giallorossi. La maschera di Francesco Totti in tribuna. Al suo fianco Monchi. Il diesse fa il pompiere, per spegnere l'incendio giallorosso divampato sul terreno di Firenze. Proprio come quelle mazzate prese in Champions con Barcellona (6-1), United e Bauern (entrambe 7-1).Ecco, dunque, il Monchi-pensiero: «Non è il momento di pensare al cambio tecnico. Chiediamo scusa ai tifosi». Intanto esplode l'ironia sui social: dai 7 Nani ai sette... Golli. Arrivederci Roma.marco.zorzo@leggoposta.itriproduzione riservata ®