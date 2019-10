Marco Zorzo

MILANO - Cartoline della Capitale da... Coverciano. Già, proprio così, visto che le due voci in conferenza stampa di ieri sono state quelle del giallorosso Spinazzola e del laziale Acerbi. Comincia il romanista: «Sarà una grande emozione giocare con la maglia dell'Italia all'Olimpico dopo anni (quattro, ndr). Lo è farlo con i propri club, figurarsi con la Nazionale: i romani ci trasmetteranno tanto calore, sarà di sicuro una bellissima serata». Così Leonardo Spinazzola ha presentato la sfida di sabato con la Grecia che in caso di successo regalerà all'Italia la qualificazione matematica a Euro 2020 con tre gare d'anticipo.

«Speriamo di divertire e fare una bellissima partita e soprattutto vincerla - dice il laziale Francesco Acerbi - Vogliamo continuare la striscia di 6 successi qualificandoci già sabato per noi, per la città, per l'Italia. Puntiamo, insomma, a chiudere il cerchio. Io in campo? Mi tengo pronto da anni...». A chi, come l'ex Ventura e Cassano, ha definito il girone degli azzurri fin troppo facile Acerbi risponde: «Vincere non è mai facile, sulla carta si può essere superiori rispetto a un avversario ma poi devi dimostrare tutto sul campo. Italia in maglia verde? Non ce l'aspettavamo...». E sullo stesso argomento, aggiunge Spinazzola: «I nostri colori sono azzurro e bianco, ma non è un problema cambiare, si può anche giocare in rosso (sorride, ndr) Quel che conta è rappresentare sempre al meglio l'Italia». Sacrosanta verità.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA