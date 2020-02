Marco Zorzo

MILANO - Canta Napoli. Stasera La Gattuso-band sfida i Marziani blaugrana. Che ultimamente hanno avuto un bel po' di grattacapi per via di una Spy story web che ha coinvolto vecchi e attuali personaggi che gravitano intorno al mondo Barça. Ma stasera si gioca: alle 21 (diretta Sky Sport).

E Gattuso ringhia alla grande. Esalta il nuovo tecnico Setien, che ha preso il posto dell'esonerato Valverde: «Mi piace, lo spiavo già ai tempi del Las Palmas. Sta tornando il Barça di qualche anno fa». Detto questo, c'è pure da dire che Leo Messi è stato accolto come un re, nel ritiro blaugrana all'ombra del Vesuvio. Un re come lo è stato per Napoli un certo Diego Armando Maradona.

A tale proposito, Gattuso su Diego ammette: «Purtroppo non l'ho incrociato come giocatore, ma da lui ho visto fare cose immense. E' stato il più grande di sempre».

Capitolo Barcellona. Ringhio sbuffa: «Sono marziani, servirà la partita della vita se vogliamo portare a casa un risultato importante. Dobbiamo affrontarla tutti insieme facendoci forza, senza paura ma con la consapevolezza che sono di un livello superiore. E mettiamoci in testa che non c'è solo Messi. Da calciatore l'ho affrontato il Barcellona: a fine partita pensavo sempre che noi facevamo un altro sport, perché loro non ti facevano acchiappare mai il pallone». Sempre stasera alle 21 (diretta Sky Sport) c'è Chelsea-Bayern.

