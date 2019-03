Marco Zorzo

MILANO - Beata gioventù. L'ItalMancini scopre quanto è forte Federico Bernardeschi. E lo hanno toccato con mano quelli dell'Atletico Madrid, otto giorni fa allo Stadium, nella notte storica della Signora griffata CR7. Chiamatelo pure tuttocampista, lo juventino. E lui sorride: «Sì, felice di esserlo e di piacervi».

E sulla Nazionale targata Roberto Mancini, ecco il Bernardeschi-pensiero: «Qualcosa abbiamo già fatto intravvedere nelle quattro partite precedenti, dove abbiamo fatto passi in avanti creando occasioni con un bellissimo gioco, oltre a noi spero che si sia divertito anche chi ci ha guardato. Dobbiamo prendere un po' di esperienza che ci manca per la giovane età, ma questa è la strada giusta per affrontare gli Europei nel migliore dei modi». È fiducioso dunque Bernardeschi, in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano dove l'Italia sta preparando la doppia sfida valida per le qualificazioni agli Europei contro Finlandia (sabato a Udine) e Liechtenstein (martedì prossimo a Parma). «In questo momento credo che ci siano tantissimi talenti ma vanno aspettati e fatti crescere senza giudicarli subito - prosegue l'attaccante della Juventus -. A un giovane gli si deve dare anche il tempo di sbagliare per poter crescere per esprimere tutte le sue qualità». Tutto tremendamente vero.

Apprensione per Chiesa, invece. Nell'allenamento di ieri pomeriggio si è fermato subito l'attaccante della Fiorentina, il 21enne viola, già 11 presenze con l'Italia. Ha interrotto in anticipo per noie muscolari, si è toccato all'altezza dell'inguine dopo la prima fase di riscaldamento atletico ed è rientrato negli spogliatoi. Poi è stato sottoposto ad accertamenti medici. Staremo a vedere.

