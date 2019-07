Marco Zorzo

MILANO - Antoine, ovvero le Petite Diable, ha già dimenticato i colchoneros e quello che è stato per l'altra Madrid. Colpo dell'estate dall'Atletico ai blaugrana per 120 milioni di euro (il club di Simeone però voleva alzare la clausola a 200 milioni...), l'attaccante francese si è immediatamente inserito nella realtà dei campioni di Spagna. Dopo gli schiaffi di benvenuto del gruppo destinati anche all'altra new entry De Jong, Griezmann ha pagato dazio nel primo allenamento con la squadra: doppio tunnel incassato tra le risate dei compagni. Il campione del mondo a Russia 2018 non ha dubbi: «A Bercellona per vincere tutto».

In blaugrana formerà un tridente da sogno, con Leo Messi e Luis Suarez. Un contratto di cinque anni, fino al 2024. L'Atletico potrebbe consolarsi con l'arrivo di James Rodriguez, che il Napoli di Carlo Ancelotti sta corteggiando da qualche settimana. Per il club di ADL la strada sembra in salita.

Per quanto riguarda il Bologna, l'ultimo arrivato, ovvero Denswil, l'olandese prelevato dal Bruges, non ha dubbi: «Per Mihajlovic ci butteremo nel fuoco». A proposito di Sinisa« «Prima comincio le cure per sconfiggere la leucemia e prima finisco», aveva detto sabato. È stato di parola: il tecnico è già ricoverato da ieri nel reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola di Bologna.

Parma all'Inglese: fatta per il ritorno dell'attaccante. Accordo raggiunto con il Napoli. Cartoline da Roma. Spinazzola, neo giallorosso felice: «Sono in una grande squadra. Fonseca mi ricorda Gasperini». Sponda Lazio. Per lo spagnolo Jony visite mediche e con il redento Radu, entrambi raggiungeranno i nuovi compagni ad Auronzo di Cadore.

