Marco Zorzo

Milan-Torino di stasera a San Siro fa da apri-pista agli ottavi di Coppa Italia (in gara secca). Domani pomeriggio alle 15 c'è un interessante Fiorentina-Inter. Le vincenti di questi due mach si sfideranno poi ai quarti di finale, in programma a fine mese.

Sempre domani altre due gare. Alle 17,30 il Napoli targato Rino Gattuso ospita l'Empoli (una delle due suprestiti cadette). Una sfida che potrebbe essere scontata, almeno sulla carta. Quindi alle 20,45 allo Stadium la Juve di Pirlo se la vedrà con il Genoa.

Giovedì altri due ottavi: alle 17,30 Sassuolo-Spal, l'altra compagine di B ancora in corsa. Alle 21,15 sarà la volta di Atalanta-Cagliari, con la Gasp-band in cerca di ulteriori conferme dopo le ultime scintillanti prestazioni in campionato che l'hanno proiettata al quinto posto dopo un avvio di stagione un po' così (colpa pure dell'impegno di Champions, con i nerazzurri che se la vedranno agli ottavi in Europa con il Real di Zidane).

Prossima settiana con le due romane in pista. Martedì 19 (21,15) i giallorossi di Fonseca ospitano lo Spezia, mentre giovedì 21 la Lazio se la vedrà con il Parna, sempre all'Olimpico. Tutte le partite di Coppa Italia verranno trasmesse in chiaro sui canali Rai.

riproduzione riservata ®

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA