Marco Zorzo

«Mi ritorni in mente bella come sei, forse ancor di più...». Proprio come in una delle canzoni più famose di Lucio Battisti. Forse il popolo milanista, vista la splendida vittoria contro la Lazio a San Siro, ha provato a fare dei paragoni. Magari qualcuno storcerà il naso, ma la Pioli-band per lunghi tratti domenica assomigliava molto a quel Milan di Arrigo Sacchi che a cavallo degli Anni 80 e 90 ha riscritto la storia del calcio. Non solo in Italia, dove ha vinto pochino, ma soprattutto in Europa e nel mondo, dive ha dominato in lungo e in largo.

E in alcuni frangenti a qualcuno sono tornate in mente le sfide epiche con il Napoli di un certo Diego Maradona. Già, tra il 1988 e il 1990 tante sfide: da una parte Dieguito, dall'altra Ruud Gullit, Marco Van Basten e una squadra che poi con Fabio Capello, a partire dal 1991 diventò il Milan degli invincibili, in Italia (quattro scudetti quasi consecutivi).

Ecco, questo Diavolo che non vince il titolo da 12 stagioni, sta finalmente facendo breccia nel cuore dei tifosi. Ibra, il solito cannibale, Maignan, sta facendo dimenticare il tradimenro di Donnarumma, Giroud? Un signor aattaccante, degno della 9 di Pippo Inzaghi.

Ma poi una squadra solida, con un allenatore come Pioli che ha saputo amalgamare un gruppo (quasi) perfetto. Tra il Milan e il Napoli di Spalletti c'è pure la Roma di Mou, tornato Special all'ombra del Colosseo. Ma la forza di Pioli è di essere un meraviglioso Normal One.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

