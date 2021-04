Marco Zorzo

Mezzogiorno in... dieta. Mettiamola così. L'ex attacco più prolifico della serie A ha fatto più fatica del solito. A San Siro stavolta l'Inter, o meglio, la padrona della serie A ha superato 1-0 il Cagliari. E la rete della vittoria (un tantino sofferta) l'ha firmata Darmian. Niente LuLa, stavolta. Tuttavia Antonio Conte va a saltellare e festeggiare con i suoi ragazzi a fine contesa: tutti insieme, appassionatamente. In un grappolo di felicità con vista scudetto sempre più vicina. Undicesina vittoria di fila in questo girone di ritorno strepitoso e ristabilite le distanze dai cugini: +11 punti di vantaggio sul Milan degli ex Pioli e Ibrahimovic (e più 12 sulla Juve, la nemica di sempre).

Partita non particolarmente eccitante, merito anche del Cagliari, che Semplici ha disegnato accorto e determinato per portare a casa un punto e non perdere di vista il Torino in chiave salvezza.

Tutto okay fino a 13 minuti dal termine. Poi Darmian, innescato da Hakimi, fa saltare i piani dei rossoblù, che vedono la salvezza lontana 5 punti (e con il Toro che ha pure una gara da recuperare con la Lazio).

Bisogna dire che i nerazzurri hanno rischiato di essere raggiunti nel finale. All'88 Pavoletti e Simeone non arrivano a correggere in rete la zuccata di Joao Pedro.

E poi al 90' miracolo di Handanovic su Pavoletti, ma l'attaccante sardo era in fuorigioco.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Antonio Conte se la ride e con trequarti di scudetto in tasca. E mentre gli mostrano alcuni suoi giocatori che stanno allenandosi sul prato di San Siro, il tecnico, molto sorridente, spiega: «Queste immagini dimostrano che non lasciamo nulla al caso. Sono ragazzi eccezionali, dopo la partita si allenano... Anche perché gli ho dato un giorno in più di vacanza. L'abnegazione e il sacrificio la dicono lunga sullo spogliatoio dell'Inter».

Pausa, quindi il condottiero interista riprende il filo del discorso: «Le partite cominciano a essere di meno e ogni vittoria vale doppio, lo ripeto da qualche tempo. Sabato il Milan ha vinto e per noi era importante mantenere inalterate le distanze. Ci stiamo abituando a questa situazione, quella di trovarci sempre sotto pressione, di giocare per vincere. Io sono molto soddisfatto del cammino che stiamo facendo con questi ragazzi, nel giro di due stagioni siamo cresciuti tanto, sotto tutti i punti di vista. Vicini al traguardo, ma non è finita». Amen.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA