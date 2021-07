Marco Zorzo

Lo chiamano il Professore, ma anche Radio Jorginho. L'italobrasiliano indispensabile alla Nazionale targata Roberto Mancini. Umile, sorriso stampato e sempre pronto alle battute. A Coverciano, quartier generale degli azzurri, dispensa pillole di saggezza all'antiviglia della sfida dei quarti contro il Belgio di Lukaku, che andrà in onda domani sera a Monaco di Baviera. Con tanto di puntualizzazione: «Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante la vittoria della squadra». Questa la sua risposta davanti alla possibilità di essere in lizza per il prestigioso riconoscimento se dopo la Champions conquistata con il Chelsea dovesse l'11 luglio diventare campione d'Europa con l'Italia.

«Intanto pensiamo al Belgio - ha proseguito il centrocampista - Se fossi il ct preparerei questa sfida dando fiducia ai giocatori e dandogli la carica per questa partita spettacolare. Eppoi direi di avere rispetto sempre per questa squadra che è prima nel ranking anche se tutte hanno i loro punti deboli, mentre i cosiddetti punti forti vanno studiati per cercare di aggirarli».

Altri Jorginho-pensieri: «Ogni volta che canto l'inno di Mameli mi vengono tanti pensieri, rivedo tutto il percorso che ho fatto e per questo motivo che io quel momento lo sento tanto». Tanto per essere precisi, Jorginho è uno dei tre oriundi della Nazionale azzurra insieme a Emerson Palmieri e Toloi.

Il centrocampista del Chelsea, punto fermo del gruppo di Roberto Mancini, è nato in Brasile a Imbituba, ha la cittadinanza italiana per le origini del padre ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Verona. «Rappresentare l'Italia è qualcosa di veramente grande che sento dentro, come pure cantare l'inno insieme ai compagni», ha aggiunto.

E sul ct ecco l'ultimo pensiero dell'ex Verona e Napoli: «Mancini ci trasmette molta serenità, crede in noi e lo sentiamo. Ci dà fiducia, ci fa sentire forti. Parla sempre con tutti, coinvolge ogni giocatore, ci aiuta nella maniera corretta». Più chiaro di così.

