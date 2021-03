Marco Zorzo

Lazio a Monaco contro il super Bayern campione di tutto e alla fine ci scappa qualche applauso e una discreta figura. I tedeschi passano ai quarti di Champions 2-1 senza mai accelerare ma con qualche patema nel finale: Lewandowski su rigore al 33', poi Choupo-Moting al 73', prima del gol dell'orgoglio di Parolo all'82'. Nell'altra sfida, il Chelsea passa 2-0 con l'Atletico Madrid (Ziyech ed Emerson) e vola ai quarti.

Ritorno al... futuro, visto che Fonseca sfida in trasferta a Kiev la sua ex squadra, forte del 3-0 acquisito all'Olimpico, nella sfida di andata. E il portoghese sulla sua Roma ammette: «Vogliamo vincere. Non possiamo dire che siamo più attenti alla difesa o all'attacco, è importante difendere bene e fare gol. Se facciamo gol qui sarà più difficile per lo Shakhtar. Non saremo una squadra che viene qui solo per stare in difesa». Lo dice, alla vigilia del match degli ottavi di Europa League Paulo Fonseca: «È vero che abbiamo fatto un buon risultato a Roma, ma sappiamo la qualità dello Shakhtar e dobbiamo essere concentrati perché conosco il carattere dei giocatori. Vogliono lottare per cambiare il risultato. Dobbiamo essere concentrati e fare una grande partita per non avere sorprese. Quello che è importante è fare gol, gli attaccanti stanno lavorando bene e il gol verrà. Non sono preoccupato».

