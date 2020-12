Marco Zorzo

La settimana orribile sembrava completata a Cagliari, dove l'Inter stava perdendo, anche se ingiustamente. Insomma, dopo la cacciata dall'Europa (Champions e pure Europa League), Antonio Conte stava vedendo i sorci verdi (anzi, rossoblù) anche della Sardegna, complice la rete di Sottil in chiusura di prima frazione. Come un presagio in un mondo avverso.

Ma dal cilindro nerazzurro ecco spuntare Barella, profeta in patria: il sardo confeziona prima il pari a un quarto d'ora (scarso)dal termine, poi ispira D'Ambrosio per la rete del sorpasso.

E in pieno recupero il solito Lukako (avesse fatto gol pure in Europa Romelu...) mette il sigillo tombale sulla sfida. Conte rialza la testa, dopo il mercoledì più nero vissuto dall'Inter negli ultimi anni.

Una buona boccata d'ossigeno contro i brutti pensieri e parole non sempre gradevoli, da parte del tecnico (su tutto e tutti) dopo la cacciata europea nerazzurra.

«I ragazzi meritano i complimenti perché sono stati bravi nonostante nel primo tempo si fosse creato tanto e ci siamo ritrovati sotto. Quando ci sono queste situazioni il cervello si può offuscare e i ragazzi hanno dato una grande risposta. Abbiamo creato tantissime occasioni ma non le abbiamo sfruttate, e poi sul fatto della determinazione perché a un certo punto ci siamo arrangiati e abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo».

Altro Conte-pensiero: «I ragazzi stanno imparando e sono contento, le scorie della Champions e della delusione di aver dominato andata e ritorno, senza segnare che ci ha fatto eliminare, erano nella testa e nelle gambe dei giocatori. Siamo stati bravi a ribaltare un risultato che era ingiusto, dobbiamo migliorare e lavorare». Amen.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA