La prima volta dell'Atalanta a Bergamo: ovvero prima vittoria nella fase a gironi di Champions League per la Dea che al Gewiss Stadium piega 1-0 gli svizzeri dello Young Boys grazie a un gol di Pessina al 68'. Dopo un infortunio a Gosens nei primi minuti la Gasp-band mette all'angolo per tutta la gara la formazione ospite riuscendo a scardinare il fortino elvetico nella ripresa.

Felicità Gasperini al termine della contesa: «Non avevamo vinto ancora a Bergamo, è stata una bellissima serata con entusiasmo e pubblico. Abbiamo vinto una partita difficile, dove la squadra è stata brava, giocando con accanimento, lucidità e attenzione, vincendo meritatamente». Altro Gasp-pensiero: «Il doppio match con lo United? È un bivio importante, anche se non sarà decisivo nemmeno quello. Sono due partite dove possiamo sperare di mettere basi per avere un vantaggio in più nel finale. Fino all'ultimo lotteremo. Ci auguriamo il pareggio tra Manchester e il Villarreal, ora pensiamo alla gara di Manchester dove per noi è già una soddisfazione giocare», conclude il tecnico nerazzurro.

Vittoria al 95' in rimonta dello United sul Villarreal, con zampata finale vincente di CR7. Nel girone F Dea al comando con 4 punti; United e Young Boys 3; Villarreal 1.

Nelle altre partite da segnalare il secondo ko del Barça, sconfitto 3-0 a Lisbona dal Benfifa e 5-0 facile del Bayern sulla Dinamo Kiev.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

