Marco Zorzo

Il Napoli stoppato pure stavolta dal Verona, targato Tudor e non Juric, che all'ultima giornata l'anno scorso è costata la Champions ai partenopei. Ancora 1-1: al vantaggio scaligero del solito Simeone, (13'), gli azzurri la rimettono in piedi subito con Di Lorenzo (18'). Spalletti le prova tutte, ma nulla da fare: al 91' il palo ferma Mertens e la vittoria sfuma, ma resta primo visto il pari nel derby (1-1) tra Milan e InterFacile tris per la Lazio, che all'Olimpico si sbarazza 3-0 della Salernitana. A bersaglio Immobile (31'), Pedro (36') e Luis Alberto (69'). Sarri ora è quinto a un punto da Gasp e l'Atalanta, ovvero dalla zona Champions.

Laguna Mou. La Roma affonda davanti all'isola di Sant'Elena, a Venezia, stadio Penzo. Finisce 3-2 per gli arancioneroverdi e i rimpianti giallorossi per un mezzogiorno indigesto sono troppi per davvero. Padroni di casa avanti in avvio al 3' con Caldara, ma prima del riposo la Roma ribalta il risultato: 43' Shomurodov e 47' Abraham.

Nella ripresa controsorpasso veneziano: 20' Aramu su rigore fa 2-2 (contestato da Mourinho e i suoi) e al 29' Okereke firma la vittoria dei padroni di casa. Per la Roma dell'ex Special One è crisi certificata, con il secondo ko consecutivo.

Blitz del Bologna di Mihajlovic a Marassi con una Samp sempre più giù (D'Aversa con le ore contate?). Per Sinisa è il primo successo esterno della stagione. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, sblocca al 47' Svanberg per i rossoblù, al 77' Thorsby sigla il pari e un minuto dopo il Bologna vola grazie ad Arnautovic. Girandola di gol ed emozioni al Friuli, con l'Udinese che supera 3-2 il Sassuolo e torna al successo dopo 8 giornate di magre. A sbloccare la contesa ci pensa all'8' Deulofeu per i padroni di casa, raggiunti al 15' da Berardi. Emiliani avanti al 28' grazie a Frattesi, pari di Molina al 39' (devizaione decisiva da Frattesi). Chiude il match al 51' Beto: Gotti ora sorride..

Intanto c'è da registrare l'arrivo ufficiale dell'ex bomber rossonero Shevchenko sulla panchina del Genoa, dopo l'esonero di Ballardini. Il suo vice sarà (ovviamente) Mauro Tassotti, altra ex colonna rossonera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

