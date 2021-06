Marco Zorzo

Il (mini) riposo dei guerrieri-eroi, ovvero i ragazzi di Roberto Mancini. Timbrato il pass degli ottavi ed eguagliato il record delle 30 partite consecutive senza sconfitte che durara da 82 anni (dal mito del ct Vittorio Pozzo), e consumato il giorno di libertà, da ieri sera tutti nuovamente e appassionatamente al quartier generale di Coverciano, a preparare la sfida dell'ottavo di finale dell'Europeo di sabato a Wemblery.

Intanto il presidente federale Gabriele Gravina suona la carica: «Io voglio che le luci di Wembley sabato restino accese perché l'Italia è uno spettacolo tutto da vedere». Il numero uno della Figc è stato uno dei pochi a inizio ciclo a pensare in grande per gli azzurri a Euro 2020, ma dagli ottavi «inizierà un altro torneo», come si dicono convinti in tanti in Nazionale, ma per ora tra tifosi ed addetti ai lavori, nessuno ha potuto fare a meno di ammirare ed elogiare la bellezza di questo gruppo.

Le cui vittorie hanno restituito entusiasmo e un po' di quella normalità che il Covid ha congelato per oltre un anno. «Credo che questa Nazionale rappresenti un regalo per l'Italia e per tutti gli italiani, soprattutto dopo diversi mesi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti. È l'Italia che tutti i tifosi sognavano e volevano», il manifesto offerto dal presidente Figc dopo la kermesse romana e le tre notti magiche contro Turchia, Svizzera e Galles. «Il gioco e il collettivo in campo sono stati i protagonisti indiscussi. Stanno dimostrando in tutti i modi possibili la gioia di stare insieme e l'orgoglio di rappresentare l'intero Paese».

Quindi precisa: «L'entusiasmo ritrovato non è conseguenza di questi successi, ma affonda le sue radici in un percorso che ormai è lungo tre anni. Un percorso esaltante quanto organizzato, anticipato e supportato da tutti».

E come la mettiamo con il sostegno al movimento Black Lives Matter? Per quanto riguarda gli azzurri, ha fatto discutere la spaccatura tra chi si è inginocchiato prima del fischio d'inizio del match con il Galles (sono stati in 5: Bernardeschi, Belotti, Emerson Palmieri, Toloi e Pessina) e chi invece ha preferito non farlo: «Massimo rispetto per tutte le forme di dimostrazione contro la discriminazione razziale. Noi non imponiamo nulla, noi lasceremo liberi i nostri ragazzi», ha chiarito Gravina. Amen.

