Marco Zorzo

Il Milan adesso ha una identità e, soprattutto, una dignità. Il merito è di Stefano Pioli, tecnico che ha ricostruito il Diavolo, partendo dalle macerie trovate dalla gestione disastrosa targata Giampaolo.

Probabilmente non gli basterà per restare alla guida dei rossoneri nella prossima stagione. Questa è l'impressione raccolta. Al di là dei nomi che circolano dalle parti di via di via Aldo Rossi, da Ralf Rangnick, santone teutonico che s'ispira ad Arrigo Sacchi, oppure Max Allegri, tutt'ora sotto contratto con la Juve, ma libero di accasarsi con chi vuole dal primo di luglio. E chi salverà allora il comandante Stefano Pioli? Forse nessuno: il destino del tecnico parmense, un uomo solo sola panchina del Diavolo, sembra segnato anche nella Milano rossonera. Però meriterebbe davvero la riconferma. Senza ombra di dubbio.

Lunedì 24 Febbraio 2020

