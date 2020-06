Marco Zorzo

Il calcio femminile in Italia compie il primo passo verso il professionismo. Il Consiglio Federale ha condiviso all'unanimità la proposta di Gabriele Gravina, presidente della Figc, di avviare il progetto del professionismo: un cammino da portare a compimento per la stagione 2022-23. «Questa prospettiva - si legge nel comunicato della Figc - è stata ritenuta la migliore per formalizzare un passaggio divenuto ormai improcrastinabile sul tema della pari dignità, garantendo al tempo stesso un periodo adeguato per preparare il sistema, in attesa dei decreti attuativi anche su questo argomento che sta preparando il Ministro per lo Sport Spadafora nell'ambito della discussione della legge delega di riforma».

Il Consiglio ha inoltre ratificato l'assegnazione dello scudetto alla Juventus per la stagione appena sospesa in via definitiva: terzo titolo consecutivo per le bianconere, che avevano nove punti di vantaggio su Fiorentina e Milan.

