Marco Zorzo

Il Biscione si è trasformato in Dragone. Tutto questo per la gioia del popolo nerazzurro. L'Inter, pur con qualche difficoltà, sbanca il Grande Torino: 2-1, firmato dalla solita coppia, ovvero Lukaku (glagiale sul rigore) e da una zuccata strepitosa di Lautaro Martinez verso il crepuscolo della contesa. Nel mezzo la rete del pari illusorio (quanto effimero) granata firmata Sanabria.

Per Nicola e i suoi granatieri la strada che porta alla salvezza è ancora lunga e colma di insidie. Vola Antonio Conte, che sale sull'ottovolante di vittorie consecutive e aggancia quota 65 in classifica. Morale della favola: lo scudetto numero 19 della storia interista si avvicina sempre di più, a 11 anni dallo storico Triplete firmato Mourinho. Lo diciamo convinti perché portare a casa tre puntoni in un pomeriggio dove i nerazzurri non sono stati particolarmente brillanti è tanta roba. Anche perché il Torino, specie nella prima frazione, ha concesso poco o nulla. Anzi, con Lyanco ha avuto un'occasione clamorosa: palo e salvataggio sulla linea di Lukaku (!)

Raggiante Cristian Stellini a fine contesa, il vice di Antonio Conte in tribuna per squalifica: «L'obiettivo è ancora lontano, ma vittorie come queste sono pesanti. Certe partite non sono mai semplici da portare a casa . L'importanza dei punti, anche per l'avversario, era grande: il Torino non concede molto, noi siamo stati bravi a sfruttare l'episodio del rigore e a trovare una grande giocata con Sanchez e Lautaro per il gol del sorpasso decisivo».

Proprio sul cileno ed Eriksen (non al meglio, per questo inizialmente in panchina), altro Stellini pensiero: «Sapevamo che avrebbero potuto rappresentare un'arma a gara in corso, in settimana abbiamo lavorato in questo senso. Faccio i complimenti a Chris, che ha svoltato ed è diventato un calciatore decisivo: all'inizio doveva abituarsi a un calcio molto tattico come quello italiano. Era solo questione di tempo, ormai si è adattato e i risultati si stanno vedendo».

Attenti a quei due... Applausi, questa volta per i bomber là davanti: «Hanno parecchie frecce nell'arco, sono bravi in tante situazioni. Romelu è un punto di riferimento, il Toro (Lautaro, ndr) gli gira attorno: si completano. Ed entrambi sono disponibili nell'aiutare il gruppo: talvolta siamo noi che dobbiamo frenarli». Già, chi fermerà questa Inter che vola verso lo scudetto?

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA