Marco Zorzo È il giorno delle scelte, quelle definitive: Roberto Mancini

È il giorno delle scelte, quelle definitive: Roberto Mancini entro stasera dovrà confermare definitivamente la lista dei 26 che parteciperanno all'Europeo. Due i dubbi per il Mancio ct: il Mancini giallorosso e Sensi, loro, appunto, sono in bilico. Il condottiero azzurro ha pure la tentazione Raspadori: il baby attaccante del Sassuolo, che potrebbe diventare il Pablito nazionale 2021. Vedremo.

Una vittoria europea che manca da 53 anni, e la mancata qualificazione all'ultimo Mondiale, quello 2018: le premesse non sono le migliori, eppure per la sua Italia Roberto Mancini ha ambizioni importanti in vista di Euro 2020. Dopo il rinvio causa pandemia, appuntamento l'11 giugno per l'esordio del torneo, la sfida alla Turchia per la quale, prima della crisi diplomatica, Erdogan aveva espresso interesse alla presenza. Ci saranno di sicuro diverse miglaia di spettatori, a dare ulteriore entusiasmo alle ambizioni azzurre. «Non saremo soddisfatti se non torneremo a casa con la vittoria». E il Mancio nazionale guarda con orgoglio alle nuove leve: «I giovani ci sono, basta saperli trovare, aspettare, valorizzare».

Mancini ha proseguito la sua marcia da primato, con 26 risultati utili consecutivi per il sorpasso a Marcello Lippi e una media punti che, secondo gli statistici azzurri, ne fa il ct più prolifico di sempre. Il segreto? Semplice: conoscenza dei calciatori, utilizzo secondo le loro caratteristiche («siamo piccoli, dobbiamo palleggiare dal basso»), tutto finalizzato al gioco. E alla base, la scommessa sui nuovi talenti azzurri. Dall'attacco il ct si attende risposte: individuali - da Chiesa o da Bernardeschi scivolato in seconda fila nella Juve e riemerso proprio con l'azzaurro - e di numeri. Dopo le difficoltà iniziali, Belotti e Immobile si sono sbloccati anche in Nazionale.

Lo strano Europeo itinerante offre infatti all'Italia il vantaggio logistico di affrontare le tre avversarie - Turchia, Svizzera e Galles, nell'ordine - tutte a Roma. Viaggi meno stancanti (la Nazionale farà la spola con Coverciano, sede del ritiro) ed entusiasmo da notti magiche, sia pure con le restrizioni numeriche del caso, ecco altri motivi di ottimismo per Mancini. Il tabellone proporrebbe poi un ottavo ad Amsterdam o Londra, un quarto a Monaco o Baku, con il Belgio possibile avversario sulla strada prima della Final Four prevista a Londra. Il sogno è vincere. E sognare non costa nulla, vero Mancini?

