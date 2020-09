Marco Zorzo

Due le altre sfide odierne a completare la prima giornata in serie A. Spicca Lazio-Atalanta, che stasera all'Olimpico (fischio d'inizio alle 20,45, diretta tv su Sky, arbitro Maresca), mette di fronte le due più belle realtà emerse nella passata stagione e che hanno iniziato con il doppio botto esterno (2-0 Inzaghi a Cagliari e 4-2 Gasp in casa Toro) questa.

Simone Inzaghi, tra l'altro, con l'arrivo di Pereira dallo United, annuncia: «Siamo praticamente a posto. Ora pensiano alla sfida con la formazione di Gasperini che è un problema affrontare per chiunque. Ma siamo estremamente fiduciosi».

Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda pure il Gasp, condottiero della Dea, che però mette in chiare un concetto fondamentale (ma sarà vero?): «La storia ci dice che sarà una sfida ricca di gol, dovremo limitare la loro efficacia offensiva. Insomma, tra noi è la Lazio sarà una sfida da big, ma non parliamo di scudetto, per carità. Quello è roba tra Juve e Inter. Al massimo il Napoli, anche se qualcuno accredita anche noi».

Alle 18 alla Dacia Arena di Udine (arbitro Prontera) i bianconeri di Gotti ospitano lo Spezia targato Vincenzo Italiano. Questa è già una sfida da non fallire per friulani e liguri, reduci dalle sconfitte di Verona e in casa (a Cesena) con il Sassuolo (1-4) per il neopromosso Spezia.

