Dov'eravamo rimasti? Ah, sì: ore 23,54 di domenica 11 luglio 2021. Gigio Donnarumma ha appena parato il rigore a Saka, consegnando all'ItalMancini la seconda Coppa d'Europa per Nazioni, dopo un'attesa lunga 53 anni. Riecco l'Italia che 53 giorni dopo la notte magica di Wembley e il trionfo sull'Inghilterra, riprende la marcia verso il Mondiale, Qatar 2020. Domani a Firenze la quarta giornata, con i ragazzi di Mancini che viaggiano a punteggio pieno: 9 punti dopo tre gare. E all'anti-vigilia della sfida al Franchi, ecco Jorginho, regista azzurro in odore di Pallone d'oro, tra l'altro.

L'italo-brasiliano del Chelsea, si sofferma anche sui complimenti ricevuti da un certo O Rey Pelè: «I suoi elogi mi hanno lasciato a bocca aperta, sono rimasto sorpreso e ovviamente felice. Tutto quello che mi sta accadendo è un po' surreale per me».

Quindi sulla partita di domani, ecco il Jorginho-pensiero: «Il mio prossimo obiettivo è battere la Bulgaria, non bisogna guardare lontano ma la prossima partita: l'obiettivo è superare i bulgari, poi la Svizzera e la Lituania. Una cosa alla volta e alla fine si fanno i conti».

Una battuta anche per l'amico Immobile: «Ciro con Sarri si divertirà tantisimo...». E con il Pallone d'oro come la mettiamo? «Beh, sarebbe meraviglioso, ma in questo momento non ci voglio pensare». Bravo.

1 Settembre 2021

