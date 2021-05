Marco Zorzo

Dov'eravamo rimasti? Ah, sì: al prolungamento del matrimonio tra Roberto Mancini con la Nazionale.

Il ct azzurro resterà in sella fino al 2026: quindi non solo questo per questo Europeo e il Mondiale in Qatar tra 18 mesi, ma pure per gli Europei e Mondiali successivi. Poi è arrivato il settebello ai cuginetti del San Marino, strapazzati (calcisticamente parlando) visto il 7-0 a Cagliari venerdì scorso. E prima dell'ultimo test pre-Europeo contro la Repubblica Ceca di venerdì al Dall'Ara di Bologna, il Mancio ha stilato la lista degli uomini che andranno a caccia di quel titolo che manca dal lontano 1968, tra l'altro, unica vittoria azzurra. I primi due esclusi sono Kean (uscito venerdì sera dopo il primo tempo con San Marino per infortunio) e Castrovilli.

Il ct ha fiducia nei recuperi di Verratti e Sensi. Out da qualche settimana il parigini, mentre l'interista è finito ko (muscolare) all'ultima giornata contro l'Udinese, l'altra domenica.

Emerson Palmieri e Jorginho, neo campioni d'Europa per club con il loro Chelsea, impegnati l'altra sera nella finale di Champions League vinta 1-0 con il City di Pep Guardiola, si aggregheranno al gruppo degli azzurri domani in giornata.

La Nazionale targata Mancio dopo due giorni di riposo, si raduna oggi all'Hotel Parco dei Principi di Roma e in serata parteciperà alla trasmissione Notte Azzurra, in onda domani primo giugno su Rai 1, per poi trasferirsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano, quartier generale dell'Italia. Quindi venerdì l'amichevole a Bologna con la Repubblica Ceca.

Va ricordato che gli azzurri giocheranno le tre partite del girone iniziale dell'Europeo tutte all'Olimpico (con 18mila spettatori). Esordio venerdì 11 giugno (alle 21) contro la Turchia di Calhanoglu. Mercoledì 16 (sempre alle 21) l'avversario sarà la Svizzera. Domenica 20 (alle 18) ci sarà la sfida con il Galles.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

