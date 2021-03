Marco Zorzo

Dov'eravamo rimasti? Ah, sì, a quella maledetta sera (fredda) di San Siro, novembre 2017: Italia-Svezia, ritorno dei playoff, lo 0-0 che ci costò l'eliminazione a Russia 2018. E stasera al Tardini (alle 20,45, diretta Rai Uno, arbitra il turco Palabiyk) si ricomincia con le nuove qualificazioni in vista del Mondiale in Qatar 20222.

Altro ct, altra Nazionale, decisamente collaudata, quella di Roberto Maancini. E il primo avversario è l'Irlanda del Nord, guarda caso, quella che nel 1957 eliminò gli azzurri al Mondiale svedese che avrebbe incoronato un certo Pelè. Così il Mancio in conderenza stampa di presentazione: «Giocare tre partite di qualificazioni in una settimana non sarà semplice, è una cosa inedita, ma la squadra ha la mentalità giusta». E sa che deve partire bene: «Iniziare le qualificazioni per un Mondiale è sempre molto importante. La prima poi questa volta è più difficile perché arriva dopo tanti mesi. Bisognerà veramente stare molto attenti: l'Irlanda del Nord è un osso duro. Però vogliamo iniziare nel modo giusto».

Altro Mancini-pensiero: «Vincerne 10 come l'anno scorso? Tra qualificazioni ed Europei, credo che dobbiamo vincerne di più...». Quindi il ct ha poi negato che Kean abbia lasciato il ritiro per motivi disciplinari. «Era solo molto affaticato, credo siano i postumi del Covid: di intesa con il Psg abbiamo scelto di evitare ogni rischio».

Il ct azzurro quindi si augura: «Speriamo sia un ambiente magico, credo lo sia sempre. Poi ci sono dei momenti più difficili, più felici. Rappresentiamo comunque una grande Federazione, che ha vinto quattro Mondiali. Penso sia sempre bello».

Eccoci a Giorgio Chiellini, che ammette: «Non ci vediamo da oltre quattro mesi, abbiamo avuto appena un paio di giorni per allenarci, e dobbiamo toglierci un po' di ruggine di dosso. Loro sono avversario difficile: hanno messo in crisi Germania e Olanda. Se però riusciamo a fare quel che sappiamo, poi la differenza tecnica pesa». Amen.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA