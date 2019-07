Marco Zorzo

Diciamolo subito. Leo Messi e Argentina: una sorta di maledizione continua. Per la Pulce un Mondiale Under 20, uno oro Pechino 2008. E poi solo delusioni. Come l'ultima Copa America e un terzo posto indigesto. Tanto da disertare la premiazione dopo il 2-1 nella finalina con il Cile. Che per il fuoriclasse del Barça (ma solo in blaugrana...) ha avuto un epilogo triste: il rosso rimediata dopo la baruffa con Medel. Messi era ancora molto arrabbiato e deluso per la semifinale giocata e persa con il Brasile mercoledì scorso (2-0), nella quale troppe sviste arbitrali a favore dei padroni di casa avevano pesantemente condizionato l'andamento dell'incontro.

Tanto che Lionel (di none e di fatto) non le aveva mandate a dire al direttore di gara a fine partita («ha favorito il Brasile»), suscitando molte polemiche. Come detto, durante la finalina Messi è stato espulso dopo un confronto con l'ex interista Medel, cacciato pure lui. «Poteva bastare il giallo - ha detto a fine gara il capitano dell'Argentina - . Ma era chiaro che dovevano farmi pagare le dichiarazioni di qualche giorno fa».

Vi ricordate la famosa canzone di fine Anni 60 dei Rokes: «Bisogna saper perdere...». Ecco, bisognerebbe ricordarlo a Messi. Che aveva pure detto addio alla Nazionale Albiceleste (per la cronaca) dopo la precedente Copa America. Don't cry for me Argentina. Chissà...

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

