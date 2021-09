Marco Zorzo

Diavolo al comando. Tre su tre, nove punti. Tutto come prima, più di prima. Il Milan sale a quota 9, gli stessi punti di un anno fa. Ma questa volta con una consapevolezza più forte rispetto al passato. La forza nei propri mezzi. Questa la Pioli-band. Una squadra (quasi) sacchiana (!) nel pressing asfissiante, con un gioco totale, che non lascia scampo alla Lazio targata Sarri. Che alla vigilia poteva sembrare uno spauracchio. Compreso Immobile, che ai rossoneri ha sempre fatto gol. Stavolta a secco.

Morale della favola a San Siro finisce 2-0, quasi da non crederci. Con le reti di Rafael Leao al 45' e il raddoppio a metà ripresa di un diavolo di Ibra, tornato in pista nella ripresa e a bersaglio dopo 175 giorni (lo scorso 21 marzo a Firenze l'ultimo gol segnato).

Nel mezzo pure il rigore fallito da Kessie nel recupero nel primo tempo. Ma all'ingresso in campo per il secondo tempo ovazione del popolo rossonero per il livoriano (alla faccia di chi pensava alla contestazione nei confronti del Presidente). Insomma, vittoria limpida contro un'avversaria importante come la Lazio.

E piccolo giallo in coda alla contesa: l'espulsione di Sarri al triplice fischio, dopo un diverbio con Saelemaekers. Cosa rientrata negli spogliatoi, dopo l'intervenro di Ibra, che ha portato il compagno a scusarsi da Sarri.

Stefano Pioli si gode il magic-moment del suo Milan, in vetta alla classifica: «Cosa dire? Continuiamo così, con entusiasmo e la consapevolezza dei nostri mezzi. Trascinati dal nostro meraviglioso pubblico».

Piccola pausa, poi altro Pioli-pensiero: «Sono soddisfatto della prestazione fornita con la Lazio, ma siamo già con il pensiero rivolto alla sfida di Champions a Liverpool, contro un avversario che non ha bisogno di tante presentazioni e che due anni fa è stato campione d'Europa».

Capitolo Ibra, ecco come la vede il tecnico rossonero: «Zlatan è tornato dopo quattro mesi e il messaggio che ha mandato è fin troppo chiaro: la sua voglia di incidere da grande campione non è mutata di una virgola. L'ho visto pure emozionato. Questo significa ancora una volta che ha a cuore questo gruppo. Benissimo così».

È stato il Milan più bello targato Pioli visto finora? «Beh, non lo so. Ripeto, c'è maggiore consapevolezza rispetto a 12 mesi fa, questo sì. Adesso dobbiamo provare ad alzare il livello delle nostre capacità. Una cosa è certa: abbiamo intrapreso la strada giusta, tre partite, altrettante vittorie. Questo è un Milan che ha ancora ampi margini di miglioramento. D'altronde, siamo solo all'inizio della stagione. Che vogliamo sia ancora più fantastica di quella passata».

